KADEM Kırşehir Temsilciliği, Filistinlilere destek için hayır çarşısı kurdu

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kırşehir Temsilciliği, İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek amacıyla hayır çarşısı kurdu.

"Gazze'ye Kardeş Payı" kampanyası kapsamında Cacabey Meydanı'nda açılan çarşıda, çeşitli gıda ve el sanatları ürünlerinin satışından elde edilecek gelir Gazze Şeridi'ne ulaştırılacak.

KADEM İl Temsilcisi Müge Şebnem Şahin, gazetecilere, ellerinden geldiğince Gazze'ye destek olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kentteki birçok sivil toplum kuruluşu ve esnafın etkinliğe destek verdiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Hepsinden Allah razı olsun. 7 Ekim'den bu yana Filistin ve Gazze halkının uğradığı zulme malesef tüm dünya sessiz kaldı ama ülkemiz kesinliklikle sessiz kalmadı. Orada çocukların ölmesi, kadınların zulme uğraması, birinin anne babasını ya da evladını kaybetmesi gerçekten çok acı. Bunun hergün olması daha büyük bir acı. Kırşehir halkını, sesimize ses olmaya ve hayır çarşısına davet ediyoruz."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, daire amirleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş, çarşıdan alışveriş yaptı.