Kırşehir'de üniversiteliler mezuniyet töreninde Filistin'i destekleyen pankartlar taşıdı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) mezuniyet törenine öğrenciler, Filistin'i destekleyen pankartlarla geldi.

KAEÜ Stadyumu'nda, mezun olan 3 bin 850 öğrenci için tören düzenlendi.

Öğrenciler geçiş töreninde Filistin bayrağının yanı sıra "Filistin'i unutma, Gazze'deki öğrenciler mezun olamadı", "Doğruyum, çalışkanım, Filistin'in yanındayım", "Filistin'de bu yıl hiçbir tıbbiyeli hekim olamadı", "Gazze için kampüsler ayağa, yaşasın küresel intifada", "Zulme karşı insanlığın sesi ol", "Dünya Gazze'de sınıfta kaldı" ve "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

"Hayatın anlamını ıskalamayan, kendine, ailesine, milletine ve tüm insanlığa faydalı olan, kendini ve Rabbini bilen, ilim irfan sahibi olan, yani bu çağın ahileri olacaksınız. Ahiliğin temel misyonu iyi insanlar yetiştirerek, insana ve topluma hizmet etmektir. Çalışmak, üretmek, yapabileceğinin en iyisini yapmak, tüm yaratılanları emanet bilip, istişare ile iş yapmak, alın teri ile kazanmak, aldatmamak, hak ve adalet üzere olmak, Ahiliğin vazgeçilmez kurallarıdır. Bu değerler ne kadar unutulsa da bizim medeniyetimizin değerleridir. Bu değerleri bu çağda yeniden ihya edecek olan da bizim medeniyetimizdir. Üniversite olarak, milletini, memleketini, insanlığı ihya edecek, bu çağın ahileri olacak iyi insanları yetiştirmeyi en önemli görevimiz olarak görüyoruz."