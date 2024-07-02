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        Geleceğin milli sporcuları spor liselerine ücretsiz kursla hazırlanıyor

        SERKAN GÜNER - Geleceğin milli sporcuları olmayı hedefleyen gençler, spor lisesi sınavlarına ücretsiz kursla hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:16 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:16
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        Geleceğin milli sporcuları spor liselerine ücretsiz kursla hazırlanıyor
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        SERKAN GÜNER - Geleceğin milli sporcuları olmayı hedefleyen gençler, spor lisesi sınavlarına ücretsiz kursla hazırlanıyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce spor lisesi sınavı için düzenlenen ücretsiz kursa katılan ortaokul mezunu 70 genç, 3 aydan fazla süredir sınav atmosferinde birebir antrenman yapıyor.

        Beden Eğitimi öğretmenleri Gürkan Alkan ve Yakup Özköroğlu'nun gözetiminde öğrencilere ilk olarak Ahi Stadı'nda güçlendirme, sürat ve kondisyon eğitimleri veriliyor.

        Fotoselli kronometre sistemleriyle yarışma heyecanını sınavdan önce yaşayan adaylar; takla, denge tahtası, sağlık toplarının taşınması, hentbol, voleybol, futbol, basketbol topları ile antrenman, slalom, zıplama, ritim ve kısa mesafe hızlı koşu çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Gürkan Alkan, AA muhabirine, belirli bir fizik kapasitesine ulaştırdıkları gençlere spor mülakatının içinde yer alan tüm alanlarda birebir antrenman yaptırdıklarını belirterek, "Taktik çalışmalarıyla parkurun püf noktalarını anlattık. Gençlerimiz ellerinden geldiğince çalışıyor, iyi de yol kat ettik. Spor lisesini kazandırabildiğimiz kadarını kazandırmak istiyoruz. Onların hedeflerine yol açacağız, inşallah antrenmanlarımızın karşılığını alacağız." dedi.

        Çocukların hepsinin ilerde milli sporcu olma hayali taşıdığını, doğru yol almak için spor liselerine hazırlandıklarını anlatan Alkan, "Öğrencilerimiz spor lisesini kazanamasa bile spor kültürü sahibi oldu. Zaten şimdiden bizlere 'Hangi branşa gitsem, önümüzdeki yıllarda nerede olsam, kendimi nasıl geliştirsem' sorularıyla geliyorlar." diye konuştu.

        - Filenin Sultanları'nı örnek alıyor

        Sınava hazırlanan adaylardan İrem Nur Öncül de sporu çok sevdiğini ve gelecekte iyi bir milli sporcu olmayı hayal ettiğini söyledi.

        Özellikle voleybolu çok sevdiğini dile getiren Öncül, "Filenin Sultanları gibi voleybol oynamak, onlar gibi milli sporcu olmak istiyorum. Küçüklüğümden beri televizyondan voleybol maçlarını izliyorum." ifadelerini kullandı.

        Elif Gülcan Çiçek de milli takımda voleybol oynamak istediğini ve 3 aydır ücretsiz spor kursuna katıldığını belirterek, "Özel firmalar 4-5 bin lira para alıyor ama biz burada ücretsiz eğitim alıyoruz. Öğretmenlerimiz bizimle çok iyi ilgilendi, İnşallah spor lisesini kazanacağım. Bu kursa gelenlerin çoğunun sınavı kazanacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Mehmet Tuğra Tosun ise milli sporcu veya spor uzmanı olmayı hayal ettiğini söyledi.

        Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen ise birebir eğitim, parkur ve uygun atmosferle öğrencileri sınava hazırladıklarını kaydetti.

        Özel kurslarda bulunan tüm imkanlardan daha fazlasını öğrencilere sunduklarını, sınav kondisyonu ve bilincine uygun olarak her şeyi hazırladıklarını vurgulayan Gülşen, öğrencilerin ve ailelerinin kendilerine çok güzel geri dönüşleri bulunduğunu, böyle bir uygulamanın ücretsiz olmasından dolayı teşekkür ettiklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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