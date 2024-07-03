Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'in dağları, doğası ve kültürünün tanıtımı için proje hazırlandı

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kentin tanıtımı amacıyla "Dağları, Doğası ve Kültürüyle Kırşehir Projesi" hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:08 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'in dağları, doğası ve kültürünün tanıtımı için proje hazırlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kentin tanıtımı amacıyla "Dağları, Doğası ve Kültürüyle Kırşehir Projesi" hazırlandı.

        Kırşehir'in doğal güzellikleri ve kültürel değerlerinin her yaş grubuna tanıtılması, bölgeye ve dağlık alanlara ulaşım imkanlarının doğru şekilde anlatılması amacıyla hazırlanan projeyle kenti daha fazla insanın ziyaret etmesi, ekonomik katkı ve doğal değerlerin korunmasına yönelik çalışmaların desteklemesi de hedefleniyor.

        Proje kapsamında dağcılarla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden tarih, biyoloji ve coğrafya alanlarındaki bilim insanlarından oluşan ekipler, Çağırkan, Gönül Dağı ve Çayağzı köylerinde belirlenen dağların zirvelerine çıkarak, bölgelerin bitki çeşitliliği, jeolojik yapısı, kültürel ve tarihi geçmişini inceledi.

        Tırmandıkları zirvelere Türk Bayrağı dikerek Türkiye Dağcılık Federasyonunun tabelasını asan ekipler, daha sonra bölge halkına da çalışmayla ilgili bilgi verdi.

        Öte yandan, tırmanışlar sırasında kayıt altına alınan bölgelerin bitki çeşitliliği, jeolojik yapısı, kültürel ve tarihi geçmişiyle ilgili Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu Görsel Sanatlar ve Grafik Tasarımı bölümlerince kısa film hazırlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Ekmeklerin küflenmesini bu yöntemle engelleyin!
        Ekmeklerin küflenmesini bu yöntemle engelleyin!
        Terlikle saldırdığı kayınvalidesini araçla ezmeye çalıştı!
        Terlikle saldırdığı kayınvalidesini araçla ezmeye çalıştı!
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        Haydarpaşa'da çalışmalar tamamlanıyor
        Haydarpaşa'da çalışmalar tamamlanıyor

        Benzer Haberler

        Geleceğin milli sporcuları spor liselerine ücretsiz kursla hazırlanıyor
        Geleceğin milli sporcuları spor liselerine ücretsiz kursla hazırlanıyor
        Kırşehir'de üniversiteliler mezuniyet töreninde Filistin'i destekleyen pank...
        Kırşehir'de üniversiteliler mezuniyet töreninde Filistin'i destekleyen pank...
        KAEÜ Tıp Fakültesi öğrencileri mezuniyet töreninde kefiye takarak Filistin'...
        KAEÜ Tıp Fakültesi öğrencileri mezuniyet töreninde kefiye takarak Filistin'...
        KADEM Kırşehir Temsilciliği, Filistinlilere destek için hayır çarşısı kurdu
        KADEM Kırşehir Temsilciliği, Filistinlilere destek için hayır çarşısı kurdu
        Nesli tükenme tehlikesi altındaki "Anadolu arısı" bozkırda yeniden çoğaltıl...
        Nesli tükenme tehlikesi altındaki "Anadolu arısı" bozkırda yeniden çoğaltıl...
        Kırşehir'de "Düğün Günün Hüzün Günün Olmasın" projesi kapsamında denetim ya...
        Kırşehir'de "Düğün Günün Hüzün Günün Olmasın" projesi kapsamında denetim ya...