Kırşehir'in dağları, doğası ve kültürünün tanıtımı için proje hazırlandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kentin tanıtımı amacıyla "Dağları, Doğası ve Kültürüyle Kırşehir Projesi" hazırlandı.

Kırşehir'in doğal güzellikleri ve kültürel değerlerinin her yaş grubuna tanıtılması, bölgeye ve dağlık alanlara ulaşım imkanlarının doğru şekilde anlatılması amacıyla hazırlanan projeyle kenti daha fazla insanın ziyaret etmesi, ekonomik katkı ve doğal değerlerin korunmasına yönelik çalışmaların desteklemesi de hedefleniyor.