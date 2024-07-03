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        Kırşehir'de "Dijital sıfır atık iş birliği protokolü" imzalandı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında "Dijital sıfır atık iş birliği protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:07 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:09
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        Kırşehir'de "Dijital sıfır atık iş birliği protokolü" imzalandı
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında "Dijital sıfır atık iş birliği protokolü" imzalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hurdaya ayrılan dijital atık malzemelerin yeni malzeme ve ürünlere dönüştürülmesi, tamir edilmesi, dijital entegre ürünler olarak yeniden ekonomiye kazandırılması, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması için "Dijital Sıfır Atık Uygulama Laboratuvarı" oluşturuldu.

        Bu kapsam Vali Hüdayar Mete Buhara'nın katılımıyla KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal arasında "Dijital sıfır atık iş birliği protokolü" imzalandı.

        Protokol kapsamında üniversite bünyesinde de Dijital Sıfır Atık Uygulama Laboratuvarı oluşturularak paydaşlar uygulama pratiği tecrübesini ve teorik birikimini karşılıklı olarak birbirleriyle paylaşılacak.

        Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İl Emniyet Müdürlüğünün birlikte yürüteceği protokolle bilgi, birikim ve tecrübeler geleceğin mühendisleri olacak üniversitenin ilgili bölüm öğrencilerine aktarılacak.

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