Kırşehir'de "Dijital sıfır atık iş birliği protokolü" imzalandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında "Dijital sıfır atık iş birliği protokolü" imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hurdaya ayrılan dijital atık malzemelerin yeni malzeme ve ürünlere dönüştürülmesi, tamir edilmesi, dijital entegre ürünler olarak yeniden ekonomiye kazandırılması, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması için "Dijital Sıfır Atık Uygulama Laboratuvarı" oluşturuldu.