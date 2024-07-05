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        Kırşehir'de ikametinde uyuşturucu ürettiği belirlenen zanlı gözaltına alındı

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda ikametinde uyuşturucu ürettiği belirlenen zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:24 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:27
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        Kırşehir'de ikametinde uyuşturucu ürettiği belirlenen zanlı gözaltına alındı
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        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda ikametinde uyuşturucu ürettiği belirlenen zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu maddelerin üretimi ve kullanılmasının önlenmesine yönelik kentte çalışma başlatıldı.

        Kent merkezinde bulunan bir ikamette yapılan baskında, eve özel düzenek kurularak uyuşturucu bitkisi yetiştirildiği tespit edildi.

        İkamette yapılan aramada, içime hazır şekilde 101 gram uyuşturucu, 136 kök uyuşturucu bitki, özel tertibatlı düzenek ile bitki besleyici gübreler ele geçirildi.

        Uyuşturucu ürettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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