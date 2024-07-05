Kırşehir'de ikametinde uyuşturucu ürettiği belirlenen zanlı gözaltına alındı

İkamette yapılan aramada, içime hazır şekilde 101 gram uyuşturucu, 136 kök uyuşturucu bitki, özel tertibatlı düzenek ile bitki besleyici gübreler ele geçirildi.

Kent merkezinde bulunan bir ikamette yapılan baskında, eve özel düzenek kurularak uyuşturucu bitkisi yetiştirildiği tespit edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu maddelerin üretimi ve kullanılmasının önlenmesine yönelik kentte çalışma başlatıldı.

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