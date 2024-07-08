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        Kırşehir'de apartman önünden motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Kırşehir'de bir apartmanın önünden motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:37 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:37
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        Kırşehir'de apartman önünden motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        Kırşehir'de bir apartmanın önünden motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Medrese Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünden park halindeki motosikletin çalınması üzerine araç sahibi, binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen hırsızlık anının görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

        Görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ardından çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan 152 saatlik görüntüyü de inceleyen ekipler, zanlıları çalıştıkları iş yerinde yakaladı.

        Gözaltına alınan Y.K.Ş, A.A. ve M.A.Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şüphelilerden M.A.Ü'nün ikametinde ele geçirilen motosiklette yapılan incelemede, zanlıların yakalanmamak için motosikletin birçok parçasını söktüğü, şase numarasının da bir kısmını kazıdığı tespit edildi.

        Öte yandan polis ekipleri, bu tür olaylarda güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmadan önce kendilerine iletilmesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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