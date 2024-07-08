Kırşehir'de apartman önünden motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Öte yandan polis ekipleri, bu tür olaylarda güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmadan önce kendilerine iletilmesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Şüphelilerden M.A.Ü'nün ikametinde ele geçirilen motosiklette yapılan incelemede, zanlıların yakalanmamak için motosikletin birçok parçasını söktüğü, şase numarasının da bir kısmını kazıdığı tespit edildi.

Kırşehir'de bir apartmanın önünden motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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