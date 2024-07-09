Kırşehir'de jandarma ekipleri çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte hasat döneminin başlamasıyla çiftçilere anız yakmamaları uyarısında bulundu.

Jandarma personeli, sorumluluk sahalarında bulunan tarım işçileri ve çiftçilerine anız yangını çıkmaması için alınacak önlemleri ve anız yakıldığında meydana gelebilecek olumsuz durumları anlattı.

Ekipler, hasat döneminin başlamasıyla traktörlerin ve biçerdöverlerin kullanımı sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulundu. Çiftçilere bilgilendirme yapan jandarma personeli, traktör ve biçerdöverlerin kara yollarına çıkarken daha dikkatli olmalarını istedi.