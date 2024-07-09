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        Kırşehir'de jandarma ekipleri çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte hasat döneminin başlamasıyla çiftçilere anız yakmamaları uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:23 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:23
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        Kırşehir'de jandarma ekipleri çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı
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        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte hasat döneminin başlamasıyla çiftçilere anız yakmamaları uyarısında bulundu.

        Jandarma personeli, sorumluluk sahalarında bulunan tarım işçileri ve çiftçilerine anız yangını çıkmaması için alınacak önlemleri ve anız yakıldığında meydana gelebilecek olumsuz durumları anlattı.

        Ekipler, hasat döneminin başlamasıyla traktörlerin ve biçerdöverlerin kullanımı sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıda bulundu. Çiftçilere bilgilendirme yapan jandarma personeli, traktör ve biçerdöverlerin kara yollarına çıkarken daha dikkatli olmalarını istedi.

        Çiftçilerin hasat zamanı tarlada, köylerde ve kara yolunda meydana gelebilecek kazalara meydan vermemeleri için ışık donanımlarının eksiksiz olması, araçların arka kısımlarına reflektör takmaları, yanıp sönen uyarı lambaları kullanmaları istendi.

        Biçerdöver ve traktör römorklarına, yandan ve arka kısımdan sarkacak, karayoluna değecek, düşecek, saçılacak, akacak şekilde yükleme yapılmaması, yüklerin üzerine hiçbir şekilde yolcu bindirilmemesi gerektiği anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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