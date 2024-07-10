Kırşehirli şehit aileleri ve gaziler Çanakkale ve Bursa'yı gezecek

Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği tarafından şehit ailelerine Çanakkale ve Bursa gezisi düzenleneceği bildirildi.

Dernek Başkanı Yunus Erdoğdu, yazılı açıklamasında, "Şehit Aileleri ile Gençler Şüheda'nın izinde" projesinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce onaylandığını belirtti.

Proje kapsamında yaklaşık 300 kişinin geziye katılacağını aktaran Erdoğdu, Kırşehirli Şehit Aileleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Kırşehir Şubesi, Kıbrıs gazilerinin yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan "Sevgi Evleri"nde kalan çocuklar ve YKS'ye giren öğrencilerin de geziye katılacağını kaydetti.