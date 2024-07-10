Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehirli şehit aileleri ve gaziler Çanakkale ve Bursa'yı gezecek

        Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği tarafından şehit ailelerine Çanakkale ve Bursa gezisi düzenleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 17:29 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehirli şehit aileleri ve gaziler Çanakkale ve Bursa'yı gezecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği tarafından şehit ailelerine Çanakkale ve Bursa gezisi düzenleneceği bildirildi.

        Dernek Başkanı Yunus Erdoğdu, yazılı açıklamasında, "Şehit Aileleri ile Gençler Şüheda'nın izinde" projesinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce onaylandığını belirtti.

        Proje kapsamında yaklaşık 300 kişinin geziye katılacağını aktaran Erdoğdu, Kırşehirli Şehit Aileleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Kırşehir Şubesi, Kıbrıs gazilerinin yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan "Sevgi Evleri"nde kalan çocuklar ve YKS'ye giren öğrencilerin de geziye katılacağını kaydetti.

        Çanakkale ve Bursa'yı gençlere, şehit aileleri ve gazilerle birlikte anlatmayı, tanıtmayı ve tarihi bağlılıklarını arttırmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğdu, projenin onaylanmasında emekleri bulunan AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve kurum müdürlerine teşekkürlerini de iletti.

        Erdoğdu, ziyaret programının ilerleyen günlerde belirleneceğini, yaklaşık 300 kişilik kafile ile tarihi alanları ziyaret edeceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını
        Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını
        Rus petrolünde uzun vadeli Hindistan planı
        Rus petrolünde uzun vadeli Hindistan planı
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Ağabeyinin cinsel uzvunu kesip öldürdü! İşte nedeni!
        Ağabeyinin cinsel uzvunu kesip öldürdü! İşte nedeni!
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Üzücü haber
        Üzücü haber
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de jandarma ekipleri çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı
        Kırşehir'de jandarma ekipleri çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı
        Kırşehir'de apartman önünden motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
        Kırşehir'de apartman önünden motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
        KAEÜ Rektörü Karahocagil, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı ile buluştu
        KAEÜ Rektörü Karahocagil, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı ile buluştu
        Kırşehir'de ikametinde uyuşturucu ürettiği belirlenen zanlı gözaltına alınd...
        Kırşehir'de ikametinde uyuşturucu ürettiği belirlenen zanlı gözaltına alınd...
        Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
        Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
        Kırşehir'de "Dijital sıfır atık iş birliği protokolü" imzalandı
        Kırşehir'de "Dijital sıfır atık iş birliği protokolü" imzalandı