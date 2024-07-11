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        Kırşehir'de TKDK 2. başvuru süreci başladı

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Kırşehir'de 2. başvuru çağrı ilanına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 17:47 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:48
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        Kırşehir'de TKDK 2. başvuru süreci başladı
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        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Kırşehir'de 2. başvuru çağrı ilanına çıktı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Vali Hüdayar Mete Buhara’yı makamında ziyaret etti.

        İlanla bir dizi alanda başvuru yapılabileceğini ve Kırşehir'in ekonomik gelişimine katkı sunacağını vurgulayan Vali Buhara, şehre hayırlı olmasını diledi.

        Türker ise başvuruların TKDK Kırşehir İrtibat Ofisi'nde kabul edileceğini, desteklerden faydalanmak için başvuru tarihlerinin kaçırılmaması gerektiğini belirtti.

        "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" alanında desteklenecek sektörlerden yapım işi, makine ve ekipman, hizmet ve görünürlük alımlarına ilişkin başvurular kabul edileceğini aktaran Türker, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları alanlarında başvurular kabul edileceğini dile getirdi.

        Başvuruların 12 Temmuz'da kabul edilmeye başlanacağı, son teslim tarihinin ise 29 Ağustos olduğunu ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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