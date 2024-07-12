Kırşehir TMO, 9 noktada arpa ve buğday alımını sürdürüyor

Yaklaşık 833 dekarda buğday, 1 milyon 300 bin dekarda arpa ekilen Kırşehir'de çiftçiler, ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) teslim ediyor.

Hububat üretiminin yoğun olduğu kentte, TMO Kırşehir Başmüdürlüğü kent merkezi, Kaman, Boztepe, Mucur ve Akpınar ilçeleri ile anlaşmalı lisanslı 4 depo ile 9 noktada hububat alım faaliyetini sürdürüyor.

Silo, açık yığın alan ve kiralanan lisanslı depolara çiftçilerin getirdiği hububat, görevlilerce tahlil ve analize tabi tutulup, protein ve hektolitre değerleri başta olmak üzere incelenerek kalite sınıfına göre fiyatlandırılıyor, ekmeklik, makarnalık gibi gruplara da ayrılarak depolanıyor.

Kırşehir TMO Başmüdürlüğü yetkilileri, günlük ortalama 10 bin ton hububat alımı gerçekleştirme kapasiteleri bulunduğunu, çiftçilerin ürününü getirdiği sürece TMO'da alım yapılacağını, ürün teslimi ve randevu konusunda sıkıntı yaşanmadığını, yoğunluk azaldığı için randevuların öne çekildiğini bildirdi. Sıdıklı köyünden çiftçi Serbülent Cansız, AA muhabirine, 1200 dönüm arazi işlediğini, ofise 300 ton hububat teslim ettiğini söyledi. Cansız, "Ofis, randevumuzu öne aldı, yardımcı oldu. Bu sene ürün erken yetişti. Geçen sene daha iyiydi, dönümden 200 kilogram aldık." dedi.