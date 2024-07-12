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        Kırşehir TMO, 9 noktada arpa ve buğday alımını sürdürüyor

        Yaklaşık 833 dekarda buğday, 1 milyon 300 bin dekarda arpa ekilen Kırşehir'de çiftçiler, ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) teslim ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:44 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:44
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        Kırşehir TMO, 9 noktada arpa ve buğday alımını sürdürüyor
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        Yaklaşık 833 dekarda buğday, 1 milyon 300 bin dekarda arpa ekilen Kırşehir'de çiftçiler, ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) teslim ediyor.

        Hububat üretiminin yoğun olduğu kentte, TMO Kırşehir Başmüdürlüğü kent merkezi, Kaman, Boztepe, Mucur ve Akpınar ilçeleri ile anlaşmalı lisanslı 4 depo ile 9 noktada hububat alım faaliyetini sürdürüyor.

        Silo, açık yığın alan ve kiralanan lisanslı depolara çiftçilerin getirdiği hububat, görevlilerce tahlil ve analize tabi tutulup, protein ve hektolitre değerleri başta olmak üzere incelenerek kalite sınıfına göre fiyatlandırılıyor, ekmeklik, makarnalık gibi gruplara da ayrılarak depolanıyor.

        Kırşehir TMO Başmüdürlüğü yetkilileri, günlük ortalama 10 bin ton hububat alımı gerçekleştirme kapasiteleri bulunduğunu, çiftçilerin ürününü getirdiği sürece TMO'da alım yapılacağını, ürün teslimi ve randevu konusunda sıkıntı yaşanmadığını, yoğunluk azaldığı için randevuların öne çekildiğini bildirdi.

        Sıdıklı köyünden çiftçi Serbülent Cansız, AA muhabirine, 1200 dönüm arazi işlediğini, ofise 300 ton hububat teslim ettiğini söyledi.

        Cansız, "Ofis, randevumuzu öne aldı, yardımcı oldu. Bu sene ürün erken yetişti. Geçen sene daha iyiydi, dönümden 200 kilogram aldık." dedi.

        Kent merkezinden ürün getiren çiftçi Okan Karatlı da randevu alırken sorun yaşamadıklarını, personelin yardımcı olduğunu, ürününü randevu tarihinden 2 gün önce teslim ettiğini söyledi.

        300 tona yakın arpa ve buğday getirdiğini vurgulayan Karatlı, "Normalde temmuzun 20'sinde buğday biçtirmemiz gerekirken bu ayın başında biçildi. Geçen sene dönümden 350-400 kilogram almıştık, bu sene 250 kilogram aldık." dedi.

        Karahıdır köyünden Ali Sezen de 250 dönüm arazisinden 55 ton arpa ve buğday elde ettiğini, 5 tonunu tohumluğa ayırdığını anlatarak, "Arpa, dönümde 300 kilo verdi. Geçen yıla göre bu yıl hasat 15 gün önce başladı. Bazı köylerde dönüm başı 400 kilogram ürün alan oldu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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