KAEÜ'nün projesi mükemmeliyet mührü almaya hak kazandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) hazırlamış olduğu proje, TÜBİTAK'ın mükemmeliyet mührüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Furkan Birdal'ın yürütücülüğünü yaptığı "Modüler Yapıların İnşası İçin Atık Betondan Isı Verimli Hafif Kompozit Panel Eleman Üretimi" projesi, 2024 yılı 1. çağrısı kapsamında TÜBİTAK BİGG desteği aldı.

Proje aynı zamanda akademisyenler, sektör temsilcileri ve yatırımcılardan oluşturulan değerlendirmeler sonucu aynı çağrı kapsamında mükemmeliyet mührü almaya da hak kazandı.