Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        KAEÜ'nün projesi mükemmeliyet mührü almaya hak kazandı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) hazırlamış olduğu proje, TÜBİTAK'ın mükemmeliyet mührüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 16:13 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAEÜ'nün projesi mükemmeliyet mührü almaya hak kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) hazırlamış olduğu proje, TÜBİTAK'ın mükemmeliyet mührüne layık görüldü.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Furkan Birdal'ın yürütücülüğünü yaptığı "Modüler Yapıların İnşası İçin Atık Betondan Isı Verimli Hafif Kompozit Panel Eleman Üretimi" projesi, 2024 yılı 1. çağrısı kapsamında TÜBİTAK BİGG desteği aldı.

        Proje aynı zamanda akademisyenler, sektör temsilcileri ve yatırımcılardan oluşturulan değerlendirmeler sonucu aynı çağrı kapsamında mükemmeliyet mührü almaya da hak kazandı.

        1917 iş fikri arasından mührü almaya hak kazanan 115 fikir arasında yer alan proje sayesinde sürdürülebilir ve enerji verimli modüler yapı sistemleri geliştirilmesi isteniyor.

        Özellikle kentsel dönüşüm ve doğal afetler sonucu ortaya çıkan beton atıklarını değerlendirilmesiyle yenilikçi, çevre dostu ve afetlere dayanıklı yapı elemanları üretimi hedeflenirken, yaklaşımın inşaat sektöründeki sürdürülebilirlik çabalarına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülüyor.

        Birdal'ın yanı sıra proje ekibinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Dilbas ile KAEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencileri Emre Şahin, Mustafa Kerem Soyal ve Erkam Köseömür de yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        Maximin problem!
        Maximin problem!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Baba oğulun feci ölümü!
        Baba oğulun feci ölümü!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat

        Benzer Haberler

        Kırşehir Valisi Buhara, LGS sınavında tam puan alan öğrencileri kabul etti
        Kırşehir Valisi Buhara, LGS sınavında tam puan alan öğrencileri kabul etti
        Bozkırın ormanlarını korumak için yangın emniyet yolları ve şeritleri yapıl...
        Bozkırın ormanlarını korumak için yangın emniyet yolları ve şeritleri yapıl...
        Kırşehir TMO, 9 noktada arpa ve buğday alımını sürdürüyor
        Kırşehir TMO, 9 noktada arpa ve buğday alımını sürdürüyor
        Kırşehir'de TKDK 2. başvuru süreci başladı
        Kırşehir'de TKDK 2. başvuru süreci başladı
        Kırşehirli şehit aileleri ve gaziler Çanakkale ve Bursa'yı gezecek
        Kırşehirli şehit aileleri ve gaziler Çanakkale ve Bursa'yı gezecek
        Kırşehir'de jandarma ekipleri çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı
        Kırşehir'de jandarma ekipleri çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı