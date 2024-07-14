Kırşehir'de 6 aylık asayiş ve güvenlik değerlendirmesi yapıldı
Kırşehir'de yılın ilk altı ayına ilişkin asayiş ve güvenlik çalışmaları paylaşıldı.
Kırşehir'de yılın ilk altı ayına ilişkin asayiş ve güvenlik çalışmaları paylaşıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak-haziran arasında 1245 aranan kişi yakalanırken, şok ve huzur güven uygulamalarında 33 bin 390 kişi ve 10 bin 708 araç sorgulandı.
Çalışmalarda, 7 bin 921 kişiye yüz yüze KADES eğitimi verilirken, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 6 ayda düzenlenen 75 operasyonda gözaltına alınan 108 zanlıdan 28'i tutuklandı, uyuşturucu suçlarından aranan 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 13 kilograma yakın uyuşturucu madde, 6 bin 3 sentetik hap ele geçirildi.
Ayrıca, yılın ilk altı ayında 224 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilirken, 21 göçmen kaçakçılığı organizatörüne adli işlem yapıldı.
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