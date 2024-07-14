Kırşehir'de 6 aylık asayiş ve güvenlik değerlendirmesi yapıldı

Kırşehir'de yılın ilk altı ayına ilişkin asayiş ve güvenlik çalışmaları paylaşıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak-haziran arasında 1245 aranan kişi yakalanırken, şok ve huzur güven uygulamalarında 33 bin 390 kişi ve 10 bin 708 araç sorgulandı.

Çalışmalarda, 7 bin 921 kişiye yüz yüze KADES eğitimi verilirken, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 6 ayda düzenlenen 75 operasyonda gözaltına alınan 108 zanlıdan 28'i tutuklandı, uyuşturucu suçlarından aranan 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 13 kilograma yakın uyuşturucu madde, 6 bin 3 sentetik hap ele geçirildi.