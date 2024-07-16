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        Kırşehir'de gölet kenarındaki bazada erkek cesedi bulundu

        Kırşehir'de gölet kenarına atılan bazada battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:06 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:06
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        Kırşehir'de gölet kenarındaki bazada erkek cesedi bulundu
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        Kırşehir'de gölet kenarına atılan bazada battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu.

        Hurda toplayan bir vatandaş, Bahçelievler Mahallesi'ndeki mezarlığın üst tarafında göletin kenarına atılmış baza gördü.

        Bazayı açan vatandaş, battaniyeye sarılı cesetle karşılaşınca polise bilgi verdi.

        Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin incelemesinin ardından 25 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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