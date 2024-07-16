Kırşehir'de "Milli Birlik Açısından 15 Temmuz'a Bakış" paneli

Kırşehir'de, Valilik ve Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından "Milli Birlik Açısından 15 Temmuz'a Bakış" paneli düzenlendi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan Prof. Dr. İbrahim Kavas, silah gücüne karşı milletin canı pahasına teslim olmadığını söyledi.

15 Temmuz'da milletin tankını, uçağını yine millete karşı kullanan hainlerin olduğunu vurgulayan Kavas, milletin sivil iradenin yanında yer alarak ülkesinin birlik ve beraberliğine sahi çıktığını dile getirdi.

Kavas, "Bu milleti inancı, maneviyatı ve dini değerleriyle aldatıp, daha sonra bu milletin evlatlarının kanına girenleri asla unutmamalıyız. Bilmeliyiz ki ebediyen varlığımız, sivil ve askeri irademizi ülkenin ve vatanın bütünlüğü için kullanmakla mümkün olacaktır." dedi.

Doç. Dr. Muhammed Maruf ise 15 Temmuz'un diğer darbelerden farklı olduğunu, 1960-1980 darbelerinden beri oluşan birikimle milletin en iyi şekilde kendisini gösterdiğini vurguladı.

Doç. Dr. Ahmet Nafiz Ünalmış da darbelerin geçmişi ve tarihteki darbelerden de örnekler vererek, 15 Temmuz'da vatandaşın sokağa çıkması, birlik ve beraberlikle darbenin önlendiğini, o günlerin unutulmayacağını dile getirdi.