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        Kırşehir'de gölet kenarında cesedi bulunan kişinin uyuşturucu kuryesi olduğu belirlendi

        Kırşehir'de gölet kenarına atılan bazada battaniyeye sarılı cesedi bulunan ve otopside bağırsaklarında uyuşturucu maddeye rastlanan kişinin uyuşturucu kuryesi olduğu belirlendi, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:47 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:47
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        Kırşehir'de gölet kenarında cesedi bulunan kişinin uyuşturucu kuryesi olduğu belirlendi
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        Kırşehir'de gölet kenarına atılan bazada battaniyeye sarılı cesedi bulunan ve otopside bağırsaklarında uyuşturucu maddeye rastlanan kişinin uyuşturucu kuryesi olduğu belirlendi, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde 16 Temmuz'da göletin kenarına atılmış bazada battaniyeye sarılı halde cesedi bulunan kişinin otopsisinde, bağırsaklarında poşetlere sarılı yaklaşık bir kilogram uyuşturucuya rastlandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat, Narkotik ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipler, yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinden cesedin bulunduğu bazanın 3 tekerlekli motosikletin kasasında taşındığını belirledi.

        Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, olaya karışan F.N, M.N. ve S.Z.S'yi gözaltına aldı, adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, cesedin İran uyruklu M.A'ya ait olduğu, uyuşturucu kuryeliği yaptığı ve olaydan bir süre önce Kırşehir'e geldiği belirlendi.

        Kuryenin, midesinde taşıdığı uyuşturucu maddenin etkisiyle rahatsızlanarak operasyonun düzenlendiği ikamette hayatını kaybettiği, şüphelilerin bu kişiyi bazaya koyup gölet kenarına attığı öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Z.S. hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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