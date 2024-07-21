Mozart için yapılandan esinlenerek Neşet Ertaş adına "türkü bahçası" kurdu

SERKAN GÜNER - TUNAHAN AKGÜN - Kırşehir'de iş insanı Ercan Malkoç tarafından yaklaşık 10 dönümlük alanda oluşturulan "Neşet Ertaş Türkü Bahçası"nda müzik duraklarında "Bozkırın Tezenesi"nin sevilen eserleri yankılanıyor.

Avusturya Salzburg gezisinde besteci Wolfgang Amadeus Mozart için hazırlanan müzeden etkilenen Kırşehirli iş insanı Malkoç, memleketinde Neşet Ertaş için bir açık hava müzesi yaptırmaya karar verdi.

Bahçe için Tarım ve Orman Bakanlığından, kent merkezindeki bir otelin yanında bulunan yaklaşık 10 dönümlük alan kiralandı.

"Gönüldağı", "Mühür Gözlüm", "Zahidem", "Ahirim Sensin", "Ah Yalan Dünya", "Neredesin Sen" gibi türkülerin isimlerini taşıyan 14 durağın yanı sıra bahçede 3 bine yakın fidan ve çok sayıda çiçek bulunuyor.

Ertaş'ın kendine has üslubuyla Kırşehir'in ardından tüm Türkiye'de ve dünyada tanındığını, her yaştan seveninin bulunduğunu aktaran Yıldız, bu konseptte Türkiye'de bir ilki oluşturduklarını anlattı.

Otel müdürü ve bahçenin koordinatörü Osman Yıldız, AA muhabirine, Türkiye'de bir sanatçı için benzeri bulunmayan bir açık hava müzesi yapıldığını söyledi.

Bahçede, Neşet Ertaş'ın doğup büyüdüğü ve babası Muharrem Ertaş'ın yaşadığı evin birebir örneğinin yer aldığını dile getiren Yıldız, "14 Neşet Ertaş müzik durağı yapıldı. İnsanlarımız hem bahçede güzel vakit geçiyor hem de Neşet Ertaş'ımızın türkülerini dinliyor. Türkülerin isimleri duraklara verildi. İçerisine oturduğunuzda müzik kutuları var, el sensörüyle ismi verilen türkü çalıyor." diye konuştu.

Yıldız, mekanın resmi açılışını henüz yapmadıklarını ancak ziyarete açık olduğunu, ücretsiz gezilebildiğini dile getirdi.