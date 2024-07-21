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        Kırşehir'de baraja giren kişi boğuldu

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde serinlemek için Hirfanlı Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 20:52 Güncelleme: 21.07.2024 - 20:52
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        Kırşehir'de baraja giren kişi boğuldu
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        Kırşehir'in Kaman ilçesinde serinlemek için Hirfanlı Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu.

        İddiaya göre, Kaman’ın Savcılı köyündeki Hirfanlı Baraj Gölü'nün Savcılı Plajı'na yakınlarıyla gelen M.B. (36) suya atlarken tabandaki taşa başını çarptı.

        Durumu gören çevredekiler çarpmanın etkisiyle sudan çıkamayan M.B'yi kıyıya çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

        Sağlık ekipleri M.B’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları gözyaşı döktü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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