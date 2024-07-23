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        TKDK'nin Kırşehir'de IPARD 3 Programı çağrı tanıtım toplantısı yapıldı

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Kırşehir'de IPARD 3 Programı kapsamında 2. başvuru çağrı ilanını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 09:54 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:56
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        TKDK'nin Kırşehir'de IPARD 3 Programı çağrı tanıtım toplantısı yapıldı
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        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Kırşehir'de IPARD 3 Programı kapsamında 2. başvuru çağrı ilanını tanıttı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Müdürü Mustafa İlmeç, proje anlamında sayı sınırı bulunmadığını, bir çok alanda başvuru yapılabileceğini söyledi.

        Şehirdeki üretici, çiftçi ve girişimcilere bu tarz desteklerle işletmelerini geliştirmelerini ve büyütmelerini tavsiye eden İlmeç, şunları kaydetti:

        "Bakanlık olarak biz çiftçimizin, üreticimizin her zaman yanındayız. Son 7 ayda yani 2024 yılı başından bu yana 780 milyon liraya yakın destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesabına aktardık. TKDK çağrılarının ilimiz açısından çok büyük önemi var. Tarım ve ona dayalı sanayinin geliştirilmesinde çok büyük farklılıklar kazandırdığını görüyoruz. TKDK'yi bir kaç sabit konuya indirgemeden tarım nasıl hayatın her alanında ise IPARD da çok sayıda ve faklı alanlara yönelik destek veriyor."

        TKDK uzmanları da programı takip eden üreticilere çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirini anlatarak, bitkisel üretim, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi ile bunların işlenmesi ve pazarlanması, zanaatkarlık ve yöresel ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, makine parkları, yenilenebilir enerji tesisleri gibi alanlarda başvuru yapılabileceğini aktardı.

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