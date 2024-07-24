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        KAEÜ'de KAP ara değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) sürecini başarıyla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:08 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:10
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        KAEÜ'de KAP ara değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) sürecini başarıyla tamamladı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 5 yıllık akreditasyon belgesi almaya hak kazanan KAEÜ'de, YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından 3 günlük ara değerlendirme süreci gerçekleştirildi.

        Değerlendirme kapsamında saha ziyaretleri, farklı birimlerin kontrolleri ile yapılan görüşmelerle üniversitenin kalite süreci detaylı şekilde incelendi.

        YÖKAK Değerlendirme Takımı, KAEÜ kalite komisyonunun yanı sıra senato ve yönetim kurulu üyeleri, akademik yöneticiler, bölüm başkanları, farklı birimlerden akademik personelle istişareler yaptı.

        Süreci değerlendiren KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitenin eğitimde ve yönetimde kaliteyi artırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atarak, yükseköğretimdeki başarılarını daha ileriye taşımayı amaçladığını ifade etti.

        Üniversitenin kalite çalışmaları ile Türkiye'de kaliteli eğitim ve araştırma faaliyetleri ile öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimsediğini vurgulayan Karahocagil, YÖKAK tarafından verilen akreditasyon belgesi ve ara değerlendirme süreciyle kurumun yüksek kalite standartlarını sürdürme ve geliştirme taahhüdünü bir kez daha teyit ettiklerini kaydetti.

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