Kırşehir'de dağ yamacında traverten olduğu değerlendirilen oluşum bulundu

Kırşehir'de dağ yamacında traverten olduğu değerlendirilen oluşuma rastlandı.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefliği görevlileri, koruma ve kontrol çalışması sırasında kent merkezi yakınlarındaki Kervansaray Dağı yamacında farklı kaya oluşumu tespit etti.

İşletme Müdürü Alper Çimen, AA muhabirine, oluşumun turizm açısından kıymetli olabileceğini değerlendirdiğini söyledi.

Konuyu Kırşehir Valiliği ile paylaştıklarını aktaran Çimen, "Muhtemelen yukarıdan akan suyla oluşmuş, traverten olarak bilinen bir yapı burası. Konunun uzmanlar tarafından araştırılıp, gerçek yapısı da ortaya çıkacaktır. Muhtemelen aşağı doğru iç kısımlarda devam ettiğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.