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        Kırşehir'de dağ yamacında traverten olduğu değerlendirilen oluşum bulundu

        Kırşehir'de dağ yamacında traverten olduğu değerlendirilen oluşuma rastlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:07 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:07
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        Kırşehir'de dağ yamacında traverten olduğu değerlendirilen oluşum bulundu
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        Kırşehir'de dağ yamacında traverten olduğu değerlendirilen oluşuma rastlandı.

        Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefliği görevlileri, koruma ve kontrol çalışması sırasında kent merkezi yakınlarındaki Kervansaray Dağı yamacında farklı kaya oluşumu tespit etti.

        İşletme Müdürü Alper Çimen, AA muhabirine, oluşumun turizm açısından kıymetli olabileceğini değerlendirdiğini söyledi.

        Konuyu Kırşehir Valiliği ile paylaştıklarını aktaran Çimen, "Muhtemelen yukarıdan akan suyla oluşmuş, traverten olarak bilinen bir yapı burası. Konunun uzmanlar tarafından araştırılıp, gerçek yapısı da ortaya çıkacaktır. Muhtemelen aşağı doğru iç kısımlarda devam ettiğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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