Kırşehir'de silahlı kavgada bir kişi öldürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri S.A'nın öldüğünü belirledi.

Alınan bilgiye göre, Batman'dan Kırşehir'e gelen şüpheli R.K, kendisine borcu olan S.A'nın Medrese Mahallesi'ndeki evine gitti.

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