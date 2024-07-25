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        Kırşehir'de silahlı kavgada bir kişi öldürüldü

        Kırşehir'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 21:49 Güncelleme: 25.07.2024 - 21:52
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        Kırşehir'de silahlı kavgada bir kişi öldürüldü
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        Kırşehir'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Batman'dan Kırşehir'e gelen şüpheli R.K, kendisine borcu olan S.A'nın Medrese Mahallesi'ndeki evine gitti.

        Evde ikili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        R.K. yanındaki tabancayla ateş açarak S.A'yı vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri S.A'nın öldüğünü belirledi.

        S.A'nın cesedi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şüpheli R.K. polise teslim oldu.

        R.K'nin polis memuru olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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