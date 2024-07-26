Kırşehir'de tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Batman'dan Kırşehir'e gelen R.K, kendisine borcu olan S.A'yı bu kişinin Medrese Mahallesi'ndeki evinde çıkan silahlı kavgada tabancayla vurarak öldürüp polise teslim olmuştu.

Kırşehir'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişiyi tabancayla ateş ederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

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