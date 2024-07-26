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        Kırşehir'de tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişiyi tabancayla ateş ederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:28 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:28
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        Kırşehir'de tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kırşehir'de alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişiyi tabancayla ateş ederek öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

        Zanlı polis memuru R.K, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altına Kırşehir Adliyesi'ne getirildi.

        Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.

        Silahla kavgada hayatını kaybeden S.A'nın naaşı da Ali Çam Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırşehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.

        S.A'nın çeşitli suçlardan 10'unun üzerinde kaydı olduğu öğrenildi.

        Batman'dan Kırşehir'e gelen R.K, kendisine borcu olan S.A'yı bu kişinin Medrese Mahallesi'ndeki evinde çıkan silahlı kavgada tabancayla vurarak öldürüp polise teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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