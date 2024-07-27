Kırşehir'de öğrencilere trafik kuralları anlatıldı

Daha sonra çocuklara oluşturulan küçük parkurda akülü araçlarla uygulamalı olarak da trafik eğitimi verildi.

Küçük yaşlarda trafik bilincinin aşılanmasının amaçlandığı programda, yaya geçitler, araçta arka koltukta oturulması, emniyet kemeri takmalarını, güvenli geçiş yöntemleri ve yaya olarak uyulması gereken kurallar anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cacabey Meydanı'nda çocuklarda trafik bilincinin oluşması için etkinlik düzenlendi.

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