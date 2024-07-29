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        KAEÜ, Ankara'da tanıtım fuarına katıldı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tercih döneminde Ankara'da aday öğrencilere tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:10 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:11
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        KAEÜ, Ankara'da tanıtım fuarına katıldı
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tercih döneminde Ankara'da aday öğrencilere tanıtıldı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı'na katıldı. Ulus Gençlik Merkezi'ndeki fuarda KAEÜ'nün yanı sıra 50'nin üzerinde eğitim kurumu yer aldı.

        KAEÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği personeli, üniversitenin fiziki ve akademik durumu, barınma imkanları, avantajları, bölümleri, değişim programları, kampüs gibi konularda bilgi verdi.

        Aday öğrencilerin yanı sıra ebeveynlerine KAEÜ hakkında bilgi veren personel, üniversitenin imkanlarının yanı sıra öğrenci şehri olan Kırşehir'i anlattı.

        Öte yandan bu hafta boyunca Terme Caddesi'nde ve Rehberlik Araştırma Merkezi'nde yer alan stantlarda Kırşehirli öğrencilere KAEÜ'nün avantajları hakkında bilgi verilecek.

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        Galeri
        Galeri

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