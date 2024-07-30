Midesinde 170 uyuşturucu kapsülü ele geçirilen 2 kurye tutuklandı

Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan her iki zanlı da tutuklandı.

Halsiz ve tedirgin olduklarından şüphelenilerek ekiplerce hastaneye götürülen zanlıların çekilen röntgeninde, midelerinde çok sayıda kapsül tespit edildi.

Ekiplerce şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada uyuşturucuya rastlanmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda kaçak yollarla giren ve uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen İran uyruklu Y.S. ve H.S'nin seyahat ettiği yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu.

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