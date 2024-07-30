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        Midesinde 170 uyuşturucu kapsülü ele geçirilen 2 kurye tutuklandı

        Kırşehir'de midesinde 1 kilo 300 gram eroin ve 550 gram Afyon sakızı bulunan kapsüller ele geçirilen İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:46 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:46
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        Midesinde 170 uyuşturucu kapsülü ele geçirilen 2 kurye tutuklandı
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        Kırşehir'de midesinde 1 kilo 300 gram eroin ve 550 gram Afyon sakızı bulunan kapsüller ele geçirilen İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda kaçak yollarla giren ve uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen İran uyruklu Y.S. ve H.S'nin seyahat ettiği yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu.

        Ekiplerce şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramada uyuşturucuya rastlanmadı.

        Halsiz ve tedirgin olduklarından şüphelenilerek ekiplerce hastaneye götürülen zanlıların çekilen röntgeninde, midelerinde çok sayıda kapsül tespit edildi.

        Tıbbi müdahaleyle şüphelilerin birinin midesinden 126 kapsül halinde 1 kilo 300 gram eroin, diğerinin midesinden ise 44 kapsül halinde 550 gram Afyon sakızı çıkarıldı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

        Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan her iki zanlı da tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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