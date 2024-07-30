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        Kırşehir'de 50 traktör römorkuna reflektör takıldı

        Kırşehir'de traktör sürücülerine trafik kuralları hakkında bilgi verildi, 50 römorka reflektör takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 30.07.2024 - 15:42
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        Kırşehir'de 50 traktör römorkuna reflektör takıldı
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        Kırşehir'de traktör sürücülerine trafik kuralları hakkında bilgi verildi, 50 römorka reflektör takıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyünde traktörlerin karıştığı kazaları önlemeye yönelik "Reflektör tak, görünür ol" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

        Hasat dönemi nedeniyle köylerle bağlantılı yollara çıkan traktör sürücülerine kurallar hatırlatılarak, daha dikkatli olmaları istendi.

        Traktör ve römork kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilerek, 50 römorka reflektör takıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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