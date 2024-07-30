Kırşehir'de 50 traktör römorkuna reflektör takıldı

Traktör ve römork kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilerek, 50 römorka reflektör takıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyünde traktörlerin karıştığı kazaları önlemeye yönelik "Reflektör tak, görünür ol" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

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