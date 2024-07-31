Deneme bahçelerinde yetiştirilen tıbbi aromatik bitkiler, orman köylülerine gelir getirecek

SERKAN GÜNER - Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğünce oluşturulan bahçelerde test ekimi yapılan gelir getirici tıbbi aromatik bitkilerin, orman köylülerine ek gelir getirmesi hedefleniyor.

İç Anadolu Bölgesi'ne uyum sağlama kapasitesi bulunan tıbbi aromatik bitkiler için Kervansaray dağı yamaçları başta olmak üzere farklı noktalarda çeşitli büyüklüklerde yaklaşık 7 hektar deneme bahçesi oluşturuldu.

Bu bahçelere lavanta, kekik, alıç, ahlat, iğde, mahlep, kuşburnu, kızamık gibi gelir getirici aromatik bitkiler dikildi.

Çimen, 3 hektar büyüklüğünde 32 bin lavanta fidanının dikildiği bahçede her yıl bir kez elle, üç kez de traktör ve makine ekipmanlarıyla çapa ve ot alma işlemleri yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ilıman bölgelere kıyasla daha yavaş büyüme eğiliminde olsa da kokusu ve aroması bakımından daha kaliteli olduğunu düşünmekteyiz. Orman köylülerinin yerinde kalkınmalarına destek olmak ve onlara örnek teşkil edebilmek amacıyla özellikle gelir getirici türler dikmeye gayret ediyoruz. Tıbbi aromatik yönü ile çok değerli olan lavantadan parfüm, kozmetik, temizlik malzemeleri yapıldığı gibi tıp alanında da faydalanılmaktadır. Lavanta bahçesine merkez ve ilçelerden, köylerden 'Gelip görelim, bizde yapabiliriz' şeklinde talepler oluyor, bu talepler bizi son derece mutlu ediyor."

Lavanta gibi kekiğin de kıymetli bir bitki olduğunu ve 3 dönümde deneme bahçesi kurduklarını ifade eden Çimen, "Kekiklerin üzerinde yoğun şekilde arılar var. Kekiklerimiz tohuma da dönmeye başladı. Bu sahanın başarılı olduğunu gördük, kekik sahalarını arttırmayı hedefliyoruz. Kırşehir merkezde denedik, gelecek yıllarda ise daha geniş alanlarda özellikle ilçelerimizde de deneme sahaları kuracağız." diye konuştu.

Orman köylülerinin doğada doğal halde bulunan özellikle alıç, dağ armudu, dağ çayı ve mantar gibi bitkilerden de faydalandığını anlatan Çimen, deneme bahçelerinde yetiştirdikleri ve bölge iklimine ve toprak yapısına uygun olan aromatik bitkileri de orman köylülerine yetiştirmeleri için önereceklerini kaydetti.