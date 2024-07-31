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        Deneme bahçelerinde yetiştirilen tıbbi aromatik bitkiler, orman köylülerine gelir getirecek

        SERKAN GÜNER - Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğünce oluşturulan bahçelerde test ekimi yapılan gelir getirici tıbbi aromatik bitkilerin, orman köylülerine ek gelir getirmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 12:46 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:46
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        Deneme bahçelerinde yetiştirilen tıbbi aromatik bitkiler, orman köylülerine gelir getirecek
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        SERKAN GÜNER - Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğünce oluşturulan bahçelerde test ekimi yapılan gelir getirici tıbbi aromatik bitkilerin, orman köylülerine ek gelir getirmesi hedefleniyor.

        İç Anadolu Bölgesi'ne uyum sağlama kapasitesi bulunan tıbbi aromatik bitkiler için Kervansaray dağı yamaçları başta olmak üzere farklı noktalarda çeşitli büyüklüklerde yaklaşık 7 hektar deneme bahçesi oluşturuldu.

        Bu bahçelere lavanta, kekik, alıç, ahlat, iğde, mahlep, kuşburnu, kızamık gibi gelir getirici aromatik bitkiler dikildi.

        Bahçelerde bölge iklimi ve toprak yapısına uygunluğu test edilen bitkiler, daha sonra orman köylülerine tavsiye edilecek.

        Kırşehir Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, AA muhabirine, alternatif ürün seçeneği sunmak amacıyla çalışmaya başladıklarını söyledi.

        Orman köylülerine ve çiftçilere katkı sunmayı amaçladıklarını anlatan Çimen, ilk aşamada başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

        - "Özellikle gelir getirici türler dikmeye gayret ediyoruz"

        Çimen, 3 hektar büyüklüğünde 32 bin lavanta fidanının dikildiği bahçede her yıl bir kez elle, üç kez de traktör ve makine ekipmanlarıyla çapa ve ot alma işlemleri yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Ilıman bölgelere kıyasla daha yavaş büyüme eğiliminde olsa da kokusu ve aroması bakımından daha kaliteli olduğunu düşünmekteyiz. Orman köylülerinin yerinde kalkınmalarına destek olmak ve onlara örnek teşkil edebilmek amacıyla özellikle gelir getirici türler dikmeye gayret ediyoruz. Tıbbi aromatik yönü ile çok değerli olan lavantadan parfüm, kozmetik, temizlik malzemeleri yapıldığı gibi tıp alanında da faydalanılmaktadır. Lavanta bahçesine merkez ve ilçelerden, köylerden 'Gelip görelim, bizde yapabiliriz' şeklinde talepler oluyor, bu talepler bizi son derece mutlu ediyor."

        Lavanta gibi kekiğin de kıymetli bir bitki olduğunu ve 3 dönümde deneme bahçesi kurduklarını ifade eden Çimen, "Kekiklerin üzerinde yoğun şekilde arılar var. Kekiklerimiz tohuma da dönmeye başladı. Bu sahanın başarılı olduğunu gördük, kekik sahalarını arttırmayı hedefliyoruz. Kırşehir merkezde denedik, gelecek yıllarda ise daha geniş alanlarda özellikle ilçelerimizde de deneme sahaları kuracağız." diye konuştu.

        Orman köylülerinin doğada doğal halde bulunan özellikle alıç, dağ armudu, dağ çayı ve mantar gibi bitkilerden de faydalandığını anlatan Çimen, deneme bahçelerinde yetiştirdikleri ve bölge iklimine ve toprak yapısına uygun olan aromatik bitkileri de orman köylülerine yetiştirmeleri için önereceklerini kaydetti.

        Çimen, çeşitli türlerden oluşan ormanlar kurmak ve aynı zamanda yaban hayatına katkı sunmak istediklerini de belirterek, "Kıymetli tıbbi aromatik olan kızamık bitkisi daha önceki yıllarda ekilmiş, bugün ise meyveleri olmuş vaziyette. C vitamini açısından son derece zengin olan kızamığın üzüm salkımı gibi olan meyvelerinden marmelat da yapılıyor. Öte yandan saha incelemesinde tesadüfen beyaz yapraklı üvez bitkisini tespit ettik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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