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        Azerbaycan'da şehit olan Kırşehirlilerin yakınlarına ulaşılması için çalışma başlatıldı

        Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Basgal Devlet Tarih Medeniyet Koru Alanı Müdürü Günay Rzayeva, Azerbaycan'da 1918 yılında şehit olan Kırşehirlilerin yakınlarına ulaşmak için kente gelerek çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 16:10 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:10
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        Azerbaycan'da şehit olan Kırşehirlilerin yakınlarına ulaşılması için çalışma başlatıldı
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        Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Basgal Devlet Tarih Medeniyet Koru Alanı Müdürü Günay Rzayeva, Azerbaycan'da 1918 yılında şehit olan Kırşehirlilerin yakınlarına ulaşmak için kente gelerek çalışma başlattı.

        Azerbaycan'ın bağımsızlığı için 1918'de Kafkas İslam Ordusu saflarında savaşırken şehit olan Kırşehirlilerin yakınlarına ulaşmak için kente gelen Rzayeva, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nde üyeler ve bazı aileler ile bir araya geldi.

        Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yaptığı konuşmada, Azerbaycan'daki şehitlerin ailelerinin tespitine destek olduklarını söyledi.

        Daha önce hazırladıkları "Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusu'nun İzinde" projesi kapsamında Bakü'ye gittiklerini aktaran Kılıçaslan, "Günay Rzayeva hanımefendiyi dernek olarak şehrimize davet ettik. Günay Hanım, Azerbaycan'da şehit olan Kırşehirlileri araştırıyor. Kırşehirli şehitlerimizin torunlarıyla iletişime geçirmeye çalıştık. İnşallah çalışma daha da büyüyecek." dedi.

        Günay Rzayeva ise Kafkas İslam Ordusu saflarında savaşırken şehit olan Kırşehirlilerin aile ve yakınlarına ulaşmaya çalıştığını belirtti.

        Rzayeva, "1918 yılında Nuri Paşa'nın komuta ettiği Kafkas İslam Ordusu'nda, Azerbaycan’da şehit düşen Kırşehirliler ile ilgili araştırma yapıyorum. Buraya geliş amacım Azerbaycan'da şehit düşen kahramanların torunlarıyla tanışmak ve vefa borcumuz olduğunu hatırlatmak. Bundan sonraki süreçte şehit aileleriyle daha yakın diyalog içerisinde olmak ve çeşitli projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Bu projelerin yürütülmesi noktasında emek verenlere teşekkür ediyorum. Araştırmalarımda 40'a yakın şehidimizin ailesine ulaştım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Rzayeva, Azerbaycan'da şehit olan Kırşehirlilerin daha fazla yakınına ulaşmaya çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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