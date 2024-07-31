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        KAEÜ ile SGK arasında emeklilere özel iş birliği protokolü imzalandı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü arasında "Emekliler Yılı" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 17:04 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:04
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        KAEÜ ile SGK arasında emeklilere özel iş birliği protokolü imzalandı
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü arasında "Emekliler Yılı" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hasan Hüseyin Şenlik arasında imzalanan protokol ile üniversite, emeklilere yönelik çeşitli eğitim programları ve sosyal olanaklar sunmayı taahhüt ediyor.

        Karahocagil, "Üçüncü Yaş Üniversitesi", "Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi" ve "Sürekli Eğitim Merkezi" programlarının açılması veya mevcut programların genişletilmesi başta olmak üzere emeklilere yönelik çalıştay, panel, sempozyum ve konferans gibi akademik toplantılar düzenlenmeyi planlandıklarını belirtti.

        Yabancı dil ve uzaktan eğitim programları da sunmayı amaçladıklarını, üniversitenin spor tesisleri ve kütüphanelerinden emeklilerin faydalanabilmesi için kolaylık sağlanacağını vurgulayan Karahocagil, "Protokol ile emeklilere, üniversitemizin sunduğu pek çok hizmet ve etkinlikten ücretsiz veya indirimli olarak faydalanma imkanı sağlanacak. Eğitim programları, sosyal tesisler ve spor olanakları gibi birçok alanda emeklilere özel ayrıcalıklar sunmayı ve onların yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Güneş, Prof. Dr. Hüseyin Şimşek ve Prof. Dr. Musa Özata da katıldı.

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