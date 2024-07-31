KAEÜ ile SGK arasında emeklilere özel iş birliği protokolü imzalandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü arasında "Emekliler Yılı" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hasan Hüseyin Şenlik arasında imzalanan protokol ile üniversite, emeklilere yönelik çeşitli eğitim programları ve sosyal olanaklar sunmayı taahhüt ediyor.

Karahocagil, "Üçüncü Yaş Üniversitesi", "Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi" ve "Sürekli Eğitim Merkezi" programlarının açılması veya mevcut programların genişletilmesi başta olmak üzere emeklilere yönelik çalıştay, panel, sempozyum ve konferans gibi akademik toplantılar düzenlenmeyi planlandıklarını belirtti.