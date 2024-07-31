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        Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Kırşehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı

        İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kırşehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 21:46 Güncelleme: 31.07.2024 - 21:46
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        Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Kırşehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Kırşehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kırşehir Kudüs Platformu üyeleri öncülüğünde Cacabey Camisi'nde toplanan grup, tekbir getirdi, slogan attı.

        Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Vatandaşlar, Heniyye ve tüm şehitler için okunan duaların ardından sloganlarla İsrail saldırılarını lanetledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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