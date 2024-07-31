Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Kırşehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Vatandaşlar, Heniyye ve tüm şehitler için okunan duaların ardından sloganlarla İsrail saldırılarını lanetledi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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