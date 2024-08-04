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        Kırşehir'de Bolu JAK, arama kurtarma eğitimi verdi

        Kırşehir'de, Bolu Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından arama kurtarma eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:39
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        Kırşehir'de Bolu JAK, arama kurtarma eğitimi verdi
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        Kırşehir'de, Bolu Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından arama kurtarma eğitimi verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD görevlilerinden oluşan toplam 87 personele, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün eğitim alanlarında, arama kurtarma, hızlı ve etkili müdahale konularında bilgilendirme yapıldı.

        Olası deprem durumlarında hızlı ve etkili müdahale yeteneğini artırmak ve farkındalık oluşturulması amacıyla verilen eğitimlerde, personel hem teorik hem uygulamalı eğitim aldı.

        Deprem öncesi, sırası ve sonrasında hareket tarzı, kullanılacak ekipmanlar anlatılırken, enkazda arama kurtarma teknikleri de personele uygulamalı sunuldu. Kurtarma ekipmanlarının kullanımı, enkaz altından insan kurtarma yöntemleri ve güvenli tahliye süreçleri de gösterildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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