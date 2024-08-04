Kırşehir Müftülüğü, yetim çocukları piknikte buluşturdu

İl Müftüsü Tekin ve din görevlileri, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

Güzler Parkı'ndaki etkinliğe katılan İl Müftüsü Mustafa Tekin, İslam dininin yetimi koruyup gözetmeye çok önem verdiğini, yetimlerin Allah'ın emaneti olduğunu hatırlattı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından "Unutursan Yetim Kalır" sloganıyla organize edilen piknikte yetim çocuklar ve aileleri eğlendi.

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