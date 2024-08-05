Kırşehir'de baraj gölüne giren kişi boğuldu
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu.
İlçeye bağlı İkizler köyünde arkadaşlarıyla Hirfanlı Barajı gölü kıyısına gelen Cemil Özdemir (47), serinlemek için suya girdi.
Özdemir'in gözden kaybolduğu gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, sudan çıkardıkları Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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