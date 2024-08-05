Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de baraj gölüne giren kişi boğuldu

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:11 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de baraj gölüne giren kişi boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu.

        İlçeye bağlı İkizler köyünde arkadaşlarıyla Hirfanlı Barajı gölü kıyısına gelen Cemil Özdemir (47), serinlemek için suya girdi.

        Özdemir'in gözden kaybolduğu gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, sudan çıkardıkları Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Cinayetten yargılanan avukat cezaevinde intihar etti!
        Cinayetten yargılanan avukat cezaevinde intihar etti!
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Bangladeş Başbakanı istifa etti
        Bangladeş Başbakanı istifa etti
        Olimpiyat şampiyonu!
        Olimpiyat şampiyonu!

        Benzer Haberler

        Serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılarak öldü
        Serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılarak öldü
        Kırşehir Müftülüğü, yetim çocukları piknikte buluşturdu
        Kırşehir Müftülüğü, yetim çocukları piknikte buluşturdu
        Kırşehir'de Bolu JAK, arama kurtarma eğitimi verdi
        Kırşehir'de Bolu JAK, arama kurtarma eğitimi verdi
        Husumetlisini öldüren polis memuru: Bana zarar vereceğini anlayınca silahım...
        Husumetlisini öldüren polis memuru: Bana zarar vereceğini anlayınca silahım...
        KAEÜ'de aşure günü etkinliği düzenlendi
        KAEÜ'de aşure günü etkinliği düzenlendi
        Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Kırşehir'de gıyabi cenaze namazı...
        Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Kırşehir'de gıyabi cenaze namazı...