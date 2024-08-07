Kırşehir'de aile hekimliklerine yılın ilk 6 ayında 660 bin 268 başvuru yapıldı

Kırşehir'de yılın ilk 6 ayında aile hekimliklerine 660 bin 268 başvuruda bulunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte 23 Aile Sağlığı Merkezi ve 84 Aile Sağlığı Birimi ile tüm vatandaşlara sağlık hizmetinin ulaştırıldığını belirtildi.

Aile hekimliği uygulamasının birinci basamak sağlık hizmetinin çağdaş uygulama şekli olduğu hatırlatılan açıklamada, Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları tarafından, bireye yönelik koruyucu, tanı, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verildiği, kişilerin sağlık hizmetine erişiminin kolaylaştırıldığı aktarıldı.