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        Kırşehir'de aile hekimliklerine yılın ilk 6 ayında 660 bin 268 başvuru yapıldı

        Kırşehir'de yılın ilk 6 ayında aile hekimliklerine 660 bin 268 başvuruda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:54
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        Kırşehir'de aile hekimliklerine yılın ilk 6 ayında 660 bin 268 başvuru yapıldı
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        Kırşehir'de yılın ilk 6 ayında aile hekimliklerine 660 bin 268 başvuruda bulunuldu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte 23 Aile Sağlığı Merkezi ve 84 Aile Sağlığı Birimi ile tüm vatandaşlara sağlık hizmetinin ulaştırıldığını belirtildi.

        Aile hekimliği uygulamasının birinci basamak sağlık hizmetinin çağdaş uygulama şekli olduğu hatırlatılan açıklamada, Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları tarafından, bireye yönelik koruyucu, tanı, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verildiği, kişilerin sağlık hizmetine erişiminin kolaylaştırıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, "2024 yılı son 6 ay içerisinde Aile Hekimliği birimlerimizde 660 bin 268 hasta muayenesi gerçekleşmiştir. Birinci basamak sağlık hizmeti, sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumudur. Aile hekimliği ile birinci basamakta sunulan koruyucu sağlık hizmetinin kapsamı da genişletilmiştir. Aşılama, gebe, lohusa, bebek ve çocuk takipleri, yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramalar ile desteklenmiş, sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapmak, sağlığı geliştirici hizmetlerin sunulması sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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