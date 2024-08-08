Şehit Astsubay Habip Murat Alp, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Alp'in bekar olduğu, babası Ömer Alp'in 2020 yılında vefat ettiği öğrenildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, milletvekilleri Necmettin Erkan, Metin İlhan ve Süleyman Şahan, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Kırşehir İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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