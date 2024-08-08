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        Şehit Astsubay Habip Murat Alp, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:08 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:08
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        Şehit Astsubay Habip Murat Alp, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı
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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.

        Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Çiçekdağı'na getirildi.

        Şehit Alp için Çiçekdağı Fatih Camisi bahçesinde tören düzenlendi.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Çiçekdağı Bağlarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, milletvekilleri Necmettin Erkan, Metin İlhan ve Süleyman Şahan, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Kırşehir İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Şehit Alp'in bekar olduğu, babası Ömer Alp'in 2020 yılında vefat ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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