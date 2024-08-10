KAEÜ'den genel ve mesleki kurslara yönelik iş birliği protokolü

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında genel ve mesleki kurslara yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve İl Millî Eğitim Müdürü Yasin Gülşen tarafından imzalanan protokol kapsamında, KAEÜ öğrencilerine yönelik genel ve mesleki kurs verilecek.

Karahocagil, imzalanan iş birliği protokolü kapsamında KAEÜ'de eğitim amaçlı ücretsiz mesleki kurs düzenleneceğini aktardı.