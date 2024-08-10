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        KAEÜ'den genel ve mesleki kurslara yönelik iş birliği protokolü

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında genel ve mesleki kurslara yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 15:46 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:46
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        KAEÜ'den genel ve mesleki kurslara yönelik iş birliği protokolü
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında genel ve mesleki kurslara yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve İl Millî Eğitim Müdürü Yasin Gülşen tarafından imzalanan protokol kapsamında, KAEÜ öğrencilerine yönelik genel ve mesleki kurs verilecek.

        Karahocagil, imzalanan iş birliği protokolü kapsamında KAEÜ'de eğitim amaçlı ücretsiz mesleki kurs düzenleneceğini aktardı.

        Protokolün iki yıl geçerli olacağını vurgulayan Karahocagil, kursları başarıyla bitirenlere belge takdim edileceğini dile getirdi.

        Gülşen ise üniversiteyle öğrenci ve mesleki gelişim odaklı, uygulamalara yönelik iş birliklerinin sürdürüldüğünü belirterek, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

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