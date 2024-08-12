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        Kırşehir'de cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı

        Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından cayrokopterle trafik denetimi yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 15:16 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:17
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        Kırşehir'de cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı
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        Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından cayrokopterle trafik denetimi yapıldığı bildirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekiplerinin kent genelinde farklı noktalarda cayrokopterle denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

        Hava araçlarıyla etkin, sürekli ve yoğun denetim yapılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, helikopter veya cayrocopter ile trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sunulması amacıyla jandarma ekiplerince çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

        İl Jandarma Komutanlığının uygulama noktalarından birisi olan Ankara- Kırşehir kara yolu Karahıdır köyü kavşağının yanı sıra Kaman ve Çiçekdağı ilçelerinde de cayrokopterle denetim gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, sorumluluk alanlarında vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayarak, trafik kazalarında ölüm ve yaralanma olaylarının en aza indirilmesi maksadıyla trafik denetimlerinin devam edeceği ifade edildi.

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