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        Kırşehir'de Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 17:27 Güncelleme: 13.08.2024 - 17:28
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        Kırşehir'de Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı
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        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı.

        Valilikteki toplantı, Buhara, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ve İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

        Emniyet ve jandarma güçlerinin temmuz ayında yaptığı çalışmaların değerlendirilmesinin ardından Vali Buhara, bu ay 142 aranan şüphelinin yakalandığını, havaya ateş etme olayları ile ilgili olarak 5 av tüfeği, 2 tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildiğini, şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldığını söyledi.

        Ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütlerine yönelik 5 başarılı operasyon gerçekleştirilerek 7 şüphelinin yakalandığını, 4 şüphelinin ise sınır dışı edildiğini vurgulayan Buhara, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçu kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşmiş 3 hükümlünün yakalanarak cezaevine teslim edildiğini aktardı.

        Narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir ayda 17 operasyon düzenlenip, gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını aktaran Buhara, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan toplam yakalamalar ile yaklaşık 175 bin lira vergi kaybının önüne geçildiğini de söyledi.

        Buhara, düzensiz göçmenlere yönelik şok uygulamalar kapsamında 52 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı edildiğini, son 2 yılda kentte düzensiz göçmen sayısında yüzde 48 azalma olduğunu da ifade etti.

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