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        Kırşehir'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:16 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:18
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        Kırşehir'de AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Kırşehir'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla toplantı düzenlendi.

        AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından partinin konferans salonunda düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Seher Ünsal, kuruluşundan bugüne farklı kademelerde görev alan ve hizmet etmiş tüm partililerine şükranlarını iletti.

        Ünsal, "Bugün Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir siyasi hareket, Türkiye'ye tıpkı bir güneş gibi doğdu. AK Parti'nin 23. yıl dönümü. Büyük ve güçlü Türkiye arzusunu 7'den 70'e, vatan toprağının her bir karışına serpiştirdik ve hep birlikte Kırşehir, hep birlikte Türkiye olduk. Biz birbirimizden güç alırız, biz birimizden güç alır ülkemize milletimize hizmet ederiz. Lideriyle bir bütün olan partimiz, liderinin çizdiği bu kutlu yolda milletiyle ve milleti için var olmaya devam edecektir. Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti'dir. Partimizin 23. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ise partisinin milletin teveccühünü her seferinde aldığını, durmadan yorulmadan çalıştıklarını, ülkesi ve milletinin her bir ferdi için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

        AK Parti Kırşehir Teşkilatının farklı kademelerinde kurucu olarak görev alan partililerin konuşmalarının ardından, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan video izlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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