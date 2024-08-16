Kırşehir'de bir kişi evinde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı öğrenilen Tekin'in, komşuları tarafından en son 11 Ağustos'ta görüldüğü öğrenildi.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Tekin'in cenazesi, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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