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        Kırşehir'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Kırşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 23:46 Güncelleme: 16.08.2024 - 23:46
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        Kırşehir'de bir kişi evinde ölü bulundu
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        Kırşehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Medrese Mahallesi 70. Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, bir apartmanın zemin katından kötü kokular gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Polis ekipleri eve girdiklerinde 61 yaşındaki Zekeriya Tekin'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Tekin'in cenazesi, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yalnız yaşadığı öğrenilen Tekin'in, komşuları tarafından en son 11 Ağustos'ta görüldüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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