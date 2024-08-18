Kırşehir'de polis ekipleri parkları denetledi

Ekipler parklarda huzurun daha da arttırılmasını yönelik vatandaşları bilgilendirdi, şüphelileri genel bilgi taramasından geçirdi.

10 ekipte 30 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada Ahi Evran, Yenice, Aşıkpaşa, Medrese, Nasuhdede, Kervansaray mahalleleri başta olmak üzere kent merkezindeki 28 park incelendi.

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