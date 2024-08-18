Kırşehir'de polis ekipleri parkları denetledi
Kırşehir'de polis ekiplerince parklarda denetim yapıldı.
Kırşehir'de polis ekiplerince parklarda denetim yapıldı.
Asayiş Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, Çevik Kuvvet, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin katılımıyla suç ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla uygulama gerçekleştirildi.
10 ekipte 30 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada Ahi Evran, Yenice, Aşıkpaşa, Medrese, Nasuhdede, Kervansaray mahalleleri başta olmak üzere kent merkezindeki 28 park incelendi.
Ekipler parklarda huzurun daha da arttırılmasını yönelik vatandaşları bilgilendirdi, şüphelileri genel bilgi taramasından geçirdi.
Öte yandan uygulama sırasında Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, yanlarında bulunan mamalarda kedileri besledi.
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