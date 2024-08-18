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        Kırşehir'de polis ekipleri parkları denetledi

        Kırşehir'de polis ekiplerince parklarda denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:22 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:26
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        Kırşehir'de polis ekipleri parkları denetledi
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        Kırşehir'de polis ekiplerince parklarda denetim yapıldı.

        Asayiş Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, Çevik Kuvvet, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin katılımıyla suç ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

        10 ekipte 30 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada Ahi Evran, Yenice, Aşıkpaşa, Medrese, Nasuhdede, Kervansaray mahalleleri başta olmak üzere kent merkezindeki 28 park incelendi.

        Ekipler parklarda huzurun daha da arttırılmasını yönelik vatandaşları bilgilendirdi, şüphelileri genel bilgi taramasından geçirdi.

        Öte yandan uygulama sırasında Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, yanlarında bulunan mamalarda kedileri besledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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