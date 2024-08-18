Kırşehir'de inşaatı devam eden kurum binaları incelendi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü-Vali Mehmet Emin Bilmez, kentte inşaatı devam eden kurum binalarını inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kenti ziyaret eden Bilmez, Vali Buhara ile bir araya geldi.

Buhara ve Bilmez, AFAD, 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER'in yapımı büyük oranda tamamlanan inşaatlarını inceledi. Ardından, 112 Acil Çağrı Merkezinin şu anki hizmet binasında görevi başındaki personelle bir araya gelen Buhara ve Bilmez, çalışmalar hakkında bilgi aldı.