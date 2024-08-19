Yeşil mercimekte Türkiye'de 3. sıradaki Kırşehir'de üretim alanı yüzde 70 arttı

SERKAN GÜNER - Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde 3. sırada bulunan Kırşehir'de ürünün ekim alanı yüzde 70 artarak 112 bin dekara ulaştı.

Orta Anadolu'nun kurak iklimine elverişli olan ve üretici tarafından her geçen yıl daha fazla ilgi gören yeşil mercimeğin ekim alanı Kırşehir'de geçen yıla oranla artış gösterdi.

Az yağış alan bozkır ve kurak topraklarda tercih edilen yeşil mercimek, bölgede ürün çeşitliliği açısından da önemli yer tutuyor.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AA muhabirine, hububat alanında kent için yeşil mercimeğin önemli olduğunu söyledi.

Vali Buhara, "Bazı ürünler hem ekim alanı büyüklüğü hem de rekolte açısından ciddi değer taşıyor. Kırşehir, yeşil mercimekte Türkiye'nin yüzde 16 civarı ihtiyacını karşılıyor. Bu anlamda da çok ciddi bir ekim var. Geçen seneye oranla bu sene ekim alanlarımız da arttı. İklim şartlarıyla birlikte yıldan yıla rekolte değişebiliyor ancak yeşil mercimeğin çiftçilerimiz için çok ciddi alternatif ürün olduğu ortada. Önümüzdeki yıllarda yeşil mercimek üretiminin artarak devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Boztepe ilçesine bağlı Çevirme köyünde yeşil mercimek hasadına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de ülkenin en az yağış alan bölgelerinden birinin Kırşehir olduğunu, ürün kalitesi ve yüksek verim dolayısıyla çiftçinin mercimek ürettiğini söyledi.

Kurum olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını, hibeli destek ve teşviklerle üretim kapasitesinin artması için çalıştıklarını vurgulayan İlmeç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Ekilmedik bir karış toprak kalmasın' talimatları ve özellikle Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce desteklenen Tarım Alanları Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında biz çiftçilerimize yüzde 50 hibeli mercimek tohumu dağıttık." dedi.