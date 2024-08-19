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        Yeşil mercimekte Türkiye'de 3. sıradaki Kırşehir'de üretim alanı yüzde 70 arttı

        SERKAN GÜNER - Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde 3. sırada bulunan Kırşehir'de ürünün ekim alanı yüzde 70 artarak 112 bin dekara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:55
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        Yeşil mercimekte Türkiye'de 3. sıradaki Kırşehir'de üretim alanı yüzde 70 arttı
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        SERKAN GÜNER - Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde 3. sırada bulunan Kırşehir'de ürünün ekim alanı yüzde 70 artarak 112 bin dekara ulaştı.

        Orta Anadolu'nun kurak iklimine elverişli olan ve üretici tarafından her geçen yıl daha fazla ilgi gören yeşil mercimeğin ekim alanı Kırşehir'de geçen yıla oranla artış gösterdi.

        Az yağış alan bozkır ve kurak topraklarda tercih edilen yeşil mercimek, bölgede ürün çeşitliliği açısından da önemli yer tutuyor.

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AA muhabirine, hububat alanında kent için yeşil mercimeğin önemli olduğunu söyledi.

        Vali Buhara, "Bazı ürünler hem ekim alanı büyüklüğü hem de rekolte açısından ciddi değer taşıyor. Kırşehir, yeşil mercimekte Türkiye'nin yüzde 16 civarı ihtiyacını karşılıyor. Bu anlamda da çok ciddi bir ekim var. Geçen seneye oranla bu sene ekim alanlarımız da arttı. İklim şartlarıyla birlikte yıldan yıla rekolte değişebiliyor ancak yeşil mercimeğin çiftçilerimiz için çok ciddi alternatif ürün olduğu ortada. Önümüzdeki yıllarda yeşil mercimek üretiminin artarak devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

        - Bu yıl ekilen alan 112 bin dekara ulaştı

        Boztepe ilçesine bağlı Çevirme köyünde yeşil mercimek hasadına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de ülkenin en az yağış alan bölgelerinden birinin Kırşehir olduğunu, ürün kalitesi ve yüksek verim dolayısıyla çiftçinin mercimek ürettiğini söyledi.

        Kurum olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını, hibeli destek ve teşviklerle üretim kapasitesinin artması için çalıştıklarını vurgulayan İlmeç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Ekilmedik bir karış toprak kalmasın' talimatları ve özellikle Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce desteklenen Tarım Alanları Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında biz çiftçilerimize yüzde 50 hibeli mercimek tohumu dağıttık." dedi.

        Kırşehir'in ülke sıralamasında 3. sırada yer aldığını belirten İlmeç, şunları kaydetti:

        "2024 yılında, Bakanlığımızın desteği çiftçimizin bu ürüne yönelmesiyle geçen yıla göre mercimek üretim alanlarımız yüzde 70 arttı. Geçen yıl ekilen 66 bin dekar alan, bu yıl 112 bin dekara çıkmış durumda. Mevsim şartlarından dolayı dekar başına verimde düşüş olabilir ama üretim alanının artmasıyla mercimek üretimi açısından ilimiz önemli yerde olmaya devam ediyor. Geçen yılki 66 bin dekarlık üretim potansiyeli ile ülkemizin mercimek üretiminin yüzde 16,28'ini gerçekleştirmiştik. Bu yıl 112 bin dekar alanda mercimek ekildi. Bundan sonraki yıllarda ilimizin mercimekte yüksek üretim potansiyeli ile Türkiye'de ilk sıralara yerleşmesini hedefliyoruz."

        Çevirme köyü muhtarı ve üretici Osman Yıldırım ise köylerinde 4-5 bin dönümde mercimek ekildiğini söyledi.

        Bu sene iklim ve kuraklık nedeniyle verim kaybı oluştuğunu anlatan Yıldırım, "Mercimeği biçtikten sonra 10-15 gün kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra patoza atıp, ürünü ayrıştırıyor ve harmanı tamamlıyoruz. Biçerdöver ile biçen arkadaşlar ürünün tarlada tamamen kurumasını bekliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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