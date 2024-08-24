Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini Geliştirme Vakfı kuruldu

İlmi, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunarak üniversitenin ve toplumun gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen vakıf, üniversitenin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve uluslararası alanda tanınırlığının artmasını sağlayacak önemli çalışmalar yürütecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, vakıf, Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) gelişimine katkı sağlamak amacıyla açıldı.

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