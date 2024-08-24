Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini Geliştirme Vakfı kuruldu
Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesini Geliştirme Vakfı kuruldu.
Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesini Geliştirme Vakfı kuruldu.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, vakıf, Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) gelişimine katkı sağlamak amacıyla açıldı.
Vakfın başkanlığını KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata üstlenirken, vakfın kurucuları arasında üniversiteden akademisyenlerle kentteki iş insanları yer aldı.
Vakıf, üniversitenin fiziki yapısını geliştirmek, öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak, öğrencilere burs vermek, öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor.
İlmi, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunarak üniversitenin ve toplumun gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen vakıf, üniversitenin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve uluslararası alanda tanınırlığının artmasını sağlayacak önemli çalışmalar yürütecek.
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