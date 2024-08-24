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        Kırşehir'in Saraycık kavunu ve karpuzunun hasadı yapıldı

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Saraycık kavun ve karpuzunun hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 16:36 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:38
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        Kırşehir'in Saraycık kavunu ve karpuzunun hasadı yapıldı
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        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Saraycık kavun ve karpuzunun hasadına katıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Saraycık köyünde yapılan hasada katılan Vali Buhara, çiftçilerle kavun karpuz topladı.

        Buhara, çiftçilerden ürünün üretim süreçleri hakkında bilgi alarak ve satış sürecini dinledi.

        Toprağın bereketinin üreten çiftçinin alın teri ile buluştuğunda ortaya güzel ürünler çıktığını ifade eden Buhara, "Saraycık köyümüzdeki üretim çalışmalarını yerinde inceledik. Ata tohumu ile üretilen ve kendine has lezzetiyle ün yapmış olan Saraycık kavun ve karpuzunun hasadına katıldık. Ürünlerini, tarladan sofraya ulaştıran tüm çiftçilerimizin hasatları bereketli olsun." ifadesini kullandı.

        Hasadın ardından muhtarlık ve köy konağını ziyaret eden Buhara, çiftçilerin taleplerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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