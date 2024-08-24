Kırşehir'de sele kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü
Kırşehir'de sele kapılan ve vatandaşlarca sudan çıkarılan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Kırşehir'de sele kapılan ve vatandaşlarca sudan çıkarılan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Uzunali köyünde, akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış, köyün çevresinde sele neden oldu.
Bu sırada arazide bulunan M.A. (52) sele kapıldı.
Çevredekilerin yardımıyla sel sularından kurtarılan M.A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Öte yandan sel nedeniyle çok sayıda tarla zarar gördü.
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