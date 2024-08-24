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        Kırşehir'de sele kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü

        Kırşehir'de sele kapılan ve vatandaşlarca sudan çıkarılan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 23:17 Güncelleme: 24.08.2024 - 23:17
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        Kırşehir'de sele kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü
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        Kırşehir'de sele kapılan ve vatandaşlarca sudan çıkarılan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Uzunali köyünde, akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış, köyün çevresinde sele neden oldu.

        Bu sırada arazide bulunan M.A. (52) sele kapıldı.

        Çevredekilerin yardımıyla sel sularından kurtarılan M.A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Öte yandan sel nedeniyle çok sayıda tarla zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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