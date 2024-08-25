Kırşehir Valisi Buhara, Kırşehir-Ortaköy yolundaki çalışmaları inceledi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir-Ortaköy bağlantı yolundaki çalışmaları inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, yolda yürütülen yenileme ve genişletme çalışmalarını yerinde kontrol etti.

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmada yol platformu 7 metreden 12 metreye çıkarttırıldı.

İlgililerden bilgi alan Buhara, yapılan çalışmalarla güzergahta trafik güvenliği ve ulaşım kolaylığı anlamında önemli bir iyileşme sağlandığını, sürücüler için görüş açısının genişlediğini ve kaza riski bulunan noktaların ise iyileştirildiğini ifade etti.