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        Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve ailesinin cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi

        Erzincan'da iki tır ve bir otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memuru, eşi ve çocuğu, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 17:42 Güncelleme: 25.08.2024 - 17:58
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        Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve ailesinin cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi
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        Erzincan'da iki tır ve bir otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memuru, eşi ve çocuğu, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Erzincan'da dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ömer (36), eşi Aysun Fatma (31) ve oğlu Batuhan Cihan'ın (3) cenazesi, Kırşehir Ahi Evran Camisi'ne getirildi.

        Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden akrabaları, gözyaşı döktü.

        İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ömer, Aysun Fatma ve Batuhan Cihan'ın naaşları, Kırşehir Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, ailenin yakınları, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Hasan K. (32) idaresindeki 71 ACY 134 ve Petr B'nin kullandığı 778 AAV 05 plakalı tırlar ile Eren Ç. yönetimindeki 04 T0 256 plakalı otomobil, dün Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpışmış, Ömer, eşi Aysun Fatma ve oğlu Batuhan Cihan ile Eren Ç. hayatını kaybetmişti.

        Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Ömer Cihan'ın izinde olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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