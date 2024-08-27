TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırşehir Ticaret Borsasını ziyaret etti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırşehir Ticaret Borsasını ziyaret etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırşehir Ticaret Borsasını ziyaret etti.
Kırşehir Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Yavuz'a bir süre önce vefat eden ağabeyi Hikmet Yavuz ve kardeşi İrfan Yavuz için taziye dileklerini iletti.
Hisacıklıoğlu, Başkan Yavuz ve ailesine sabır diledi.
Ziyarete, Vali Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Belediye Bakanı Selahattin Ekicioğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Kaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Demirci, Ticaret Borsasının meclis üyeleri de katıldı.
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